Da C'è posta per te a Zelig, dalla musica live di Vasco Rossi e dei Pooh fino all'attesissimo finale di Endless Love. Il 2025 si apre con tanti titoli che vanno ad arricchire il catalogo gratuito di Mediaset Infinity, tra intrattenimento, serie tv, reality e molto altro ancora.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a gennaio: le novità

A gennaio si riaccendono le telecamere di C'è posta per te, con Maria De Filippi pronta a ripercorrere le storie delle persone che sperano di ricongiungersi ad affetti cari con cui non hanno più rapporti da tanto tempo. Nel suo studio, non mancheranno anche volti noti, disposti a regalare bellissime e toccanti sorprese. Per iniziare il nuovo anno all'insegna delle risate, prende il via la nuova edizione di Zelig. Nelle nuove puntate in onda da mercoledì 15 gennaio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti ad accogliere sul palco giovani talenti della comicità e personaggi che con la loro ironia hanno contribuito all'incredibile successo del programma. Infine grande spazio alla musica, perché su Mediaset Infinity è disponibile Vasco Rossi - I magnifici 7, il docu-film che rende omaggio al rocker di Zocca attraverso i sette imperdibili concerti che hanno radunato i suoi fan nella straordinaria cornice dello stadio San Siro. Ma non è tutto, perché dal 4 gennaio è possibile emozionarsi con le canzoni live dei Pooh, mentre Gerry Scotti si prepara ad accogliere i talenti di Io Canto Senior per una sfida assolutamente da non perdere. Prende il via anche Amore e Vendetta - Zorro, nuova serie reboot dedicata a uno dei primi eroi della cultura moderna. Diego de la Vega torna in California per vendicare l'omicidio del padre e assume il titolo del giustiziere mascherato che aiuta i deboli e gli indifesi, stretti nella morsa dei colonizzatori della California, degli oligarchi russi e dei francesi. A interpretare il protagonista, l'attore Miguel Bernardeau. Su Mediaset Infinity è disponibile anche l'intera serie belga The Bank Hacker: dopo due anni di prigione, il truffatore professionista Alidor Van Praet deve ricostruire la fortuna che la polizia gli ha sequestrato. Quando scopre le abilità di hacker del ventenne Jeremy Peeters, realizza che questo timido ragazzo è la chiave per realizzarlo.

L'intrattenimento e le serie tv di dicembre su Mediaset Infinity

Anche a gennaio si rinnova l'immancabile appuntamento con Uomini e Donne, con i tronisti alla ricerca dell'anima gemella. In prima serata, invece, i concorrenti del Grande Fratello analizzeranno puntata dopo puntata ciò che accade nella Casa più spiata d'Italia tra discussioni, sorprese e nuovi amori. Il sabato e la domenica, alle 16.30, Silvia Toffanin è alla guida di Verissimo per accogliere nuovi ospiti dal mondo dello spettacolo e raccontare le loro storie attraverso filmati e rivelazioni inedite. Mentre ogni domenica, in prima serata su Italia 1, proseguono le inchieste a cura de Le Iene, con la guida di Veronica Gentili e Max Angioni. Riflettori puntati anche su Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie con Tewfik Jallab e Ritu Arya. Agenti segreti, complotti e misteri sono tra gli ingredienti principali del format girato tra Parigi e Londra e ispirato alla celebre saga cinematografica. Su Mediaset Infinity è inoltre disponibile on demand Il conte di Montecristo, che vede nel cast Pierre Niney, Pierfrancesco Favino, Anais Demoustier, Oscar Lesage. Ispirata al romanzo di Alexandre Dumas, la pellicola si concentra sulle vicende del giovane Edmond Dantes, ingiustamente coinvolto in un complotto e arrestato nel giorno delle sue nozze per un crimine che non ha commesso. Dopo quattordici anni di carcere, il giovane riesce a fuggire e a dare vita alla sua vendetta. Torna in catalogo anche I Fantastici 5, la serie con Raoul Bova nei panni dell'ex allenatore olimpico Riccardo, pronto a trasferirsi ad Ancona insieme alle figlie per allenare dei campioni paralimpici in vista degli Europei. Sarà in grado di trasformare il gruppo in una vera e propria squadra? E sarà in grado di rimettere assieme i cocci della sua famiglia?

Le serie turche su Mediaset Infinity

Continuano le vicende di Endless Love, con Kemal e Nihan chiamati ancora una volta a fare i conti con la determinazione di Emir. Ora che il divorzio è ufficiale, come agirà il personaggio interpretato dall'attore Kaan Urgancıoğlu? Per gli amanti delle serie turche, proseguono le vicende narrate in Love, Reason, Get even, con un nuovo appuntamento disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì: Esra e Ozan sono destinati a tornare insieme oppure prenderanno strade diverse? Si rinnova anche l'appuntamento con Tradimento, la dizi che scava nei misteri che ruotano attorno ai componenti della famiglia di Guzide e Tarik. I nuovi episodi porteranno alla luce incredibili colpi di scena destinati a stravolgere gli equilibri tra i protagonisti.

