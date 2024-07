Brick Mansions va in onda giovedì 4 luglio in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity

Brick Mansions va in onda giovedì 4 luglio in prima serata su Italia 1 dalle 21.20 e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity.

Qual è la trama di Brick Mansions?

Un intero quartiere di Detroit è controllato dalla malavita e viene isolato da un muro e sorvegliato, all’esterno, dall’esercito. Nel quartiere, ora rinominato Brick Mansions, viene attivata una bomba e la polizia decide di intervenire mandando un suo uomo sotto copertura: si chiama Damien Collier, un agente impegnato ogni giorno nella lotta contro il crimine fin da quando suo padre perse la vita.

Paul Walker in Brick Mansions

Brick Mansions, il cast

Nel cast del film Brick Mansions troviamo Paul Walker nel ruolo del protagonista Damien Collier. Al suo fianco l'attore francese David Belle e il rapper RZA che interpreta il boss della malavita Tremaine Alexander. Nel cast anche Catalina Denis e Carlo Rota.

Brick Mansions, le curiosità sul film

Il film, diretto nel 2014 da Camille Delamarre, è un remake del film del 2004 Banlieue 13 di Pierre Morel e prodotto da Luc Besson. Si tratta inoltre di una delle ultime interpretazioni dell'attore Paul Walker, prematuramente scomparso a 40 anni il 30 novembre 2013.

Brick Mansions, come vedere il film in tv e in streaming

