Bastardi senza gloria, il film del 2009 di Quentin Tarantino, va in onda giovedì 25 luglio in prima serata su Italia 1 dalle 21:20 e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity.

Bastardi senza gloria, la trama

Un gruppo di soldati americani di origine ebraica viene paracadutato sul suolo francese per una missione speciale durante la Seconda Guerra Mondiale. L'intenzione del gruppo è anche quella di uccidere il maggior numero possibile di tedeschi collezionandone gli scalpi. Le vicende dei bastardi ingloriosi si incroceranno con quelle di Shosanna Dreyfus, un'ebrea scampata dal comandante delle SS Hans Landa, che eredita una sala cinema a Parigi.

Brad Pitt in una scena del film Bastardi senza gloria

Bastardi senza gloria, il cast

Nel cast del film Bastardi senza gloria troviamo Brad Pitt nel ruolo del protagonista, il tenente Aldo Raine, mentre Christoph Waltz interpreta il gelido comandante delle SS Hans Landa. L'attrice francese Mélanie Laurent interpreta Shosanna Dreyfus, una ragazza ebrea sopravvissuta al massacro della sua famiglia da parte dei nazisti.

Bastardi senza gloria, curiosità sul film

Le vicende e i personaggi del film, seppur si integrino nel contesto storico dell'occupazione della Francia da parte dei nazisti, sono di totale fantasia del regista Quentin Tarantino che ha più volte voluto ribadire come il cinema possa reinterpretare il mondo e rappresentarlo con i propri mezzi.

Tarantino fa un cameo nel film apparendo come uno dei cadaveri tratta di un soldato tedesco a cui i protagonisti strappano lo scalpo.

La pellicola ha avuto un grande successo di pubblico e critica incassando più di 320 milioni di dollari e ricevendo 8 candidature durante la serata degli Oscar del 2010. L'attore Christoph Waltz è stato premiato come migliore attore non protagonista.

Bastardi senza gloria, come vedere il film in tv e in streaming

Il film Bastardi senza gloria va in onda giovedì 25 luglio in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity