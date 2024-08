A Pomeriggio Cinque News, parlano i genitori di di Vincenzo Lantieri, il bambino precipitato e morto in un pozzo a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa.

La procura di Siracusa ha iscritto nove persone nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, ma sono ancora tante le circostanze da chiarire e le rispettive responsabilità. Tra gli indagati, l’educatrice Carmela Caligiore che ha provato a salvare il bambino e il proprietario della fattoria didattica dove si trovava il pozzo che non sarebbe stato messo in sicurezza.

“Non ci sono parole per affrontare il nostro dolore. Solo amarezza e tanto dolore. Ci sono stati tanti errori per Vincenzino. Vincenzino poteva essere salvato, non lo hanno salvato. Sono accadute tante cose, viene il vomito a parlare di quello che hanno fatto”, dichiara Paola Carnemolla, mamma del bambino morto a 9 anni.

“Sono arrivati dopo mezzora, non hanno fatto il possibile. Lo hanno lasciato lì dentro. La squadra era incompetente. Non avevano le attrezzature per fare quel lavoro. Noi lo abbiamo visto con i nostri occhi”, sostengono i genitori criticando il presunto intervento tardivo dei soccorsi.

“Hanno giocato con la vita di mio figlio di nove anni. Lasciarlo per due ore mentre lui urlava mamma. Io ho continuato a sentire la voce di mio figlio. Perché hanno salvato prima l’educatrice e non mio figlio?”, aggiunge Paola.

La mamma di Vincenzo Lantieri critica le condizioni della struttura dove i bambini erano in gita: “Non era una fattoria didattica ma un macello di animali. Non lo avrei mai mandato in un posto del genere. Sono arrabbiata e addolorata perché non ho più il mio Vicenzino”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE