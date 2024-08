Simona Branchetti in lacrime ricordando Carlotta Dessì

Attimi di grande emozione per Simona Branchetti, che a Pomeriggio Cinque News non è riuscita a trattenere le lacrime nel ricordo della giornalista Carlotta Dessì, scomparsa lo scorso 6 febbraio a quasi 35 anni a causa di una grave malattia . "Voglio ricordare l'amica e collega Carlotta Dessì, perché il suo paese Gergei, in Sardegna, rende onore alla giornalista che ha lavorato con noi e con me tanto tempo, sia al Tg5, a Morning News e a Pomeriggio Cinque che avrebbe voluto tanto fare insieme a noi. Il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l'intitolazione di una piazza che si chiamerà Piazza Carlotta Dessì, che noi ricordiamo tutti con grandissimo affetto". Parole rotte dall'emozione della conduttrice Simona Branchetti, che dopo l'annuncio si lascia andare alle lacrime. "Scusatemi, ma Carlotta era un'amica vera", ha concluso.

