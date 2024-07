Olimpiadi, la fidanzata di Nicolò Martinenghi racconta il bacio dopo l'oro

Dopo la vittoria del primo oro italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024 da parte di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, a Pomeriggio Cinque News parlano la fidanzata Adelaide e la famiglia dell'atleta.

La fidanzata di Martinenghi ha descritto il momento del bacio con il campione subito dopo la vittoria come "spontaneo e veramente spettacolare." Ha aggiunto: “Sinceramente non me lo aspettavo, ma è stato un insieme di emozioni una dietro l'altra ed è stato tutto molto naturale.”

Insieme a Martinenghi da quasi 6 anni, Adelaide è ormai considerata una di famiglia: "È sei anni che è con noi e possiamo dire cha ora fa parte della famiglia", dichiara la madre.

La mamma di Nicolò Martinenghi racconta anche un aneddoto sui primi passi del campione in piscina, rivelando che inizialmente non voleva entrare in acqua: “Avevo iscritto sia lui sia il fratello Jacopo a questo corso. Lui non voleva entrare in acqua e io ho detto all'istruttrice che doveva restare a bordo vasca e che sarebbe entrato in acqua quando avrebbe voluto. Così è stato, all'ultimo gioco, con la staffetta, Nicolò si è tuffato in acqua”.

Il fratello di Nicolò, Jacopo, commenta così la vittoria olimpica: “Sicuramente c'è stata fortuna, ma dietro c'è anche tanto lavoro e tanta bravura”.

