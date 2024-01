Vladimir Luxuria condurrà L'Isola dei Famosi: "Un sogno che si avvera"

. A dare l'ufficialità ci ha pensatodurante la conferenza stampa "Innovazione Mediaset e la Tv del 2024". "Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può fare bene?", ha dichiarato durante l'incontro con la stampa, precisando che "resta un volto di Canale 5". Parole alle quali ha fatto eco la stessa Vladimir Luxuria, ospite adurante la puntata di mercoledì 31 gennaio. "Io ho condotto una vita molto intensa, una volta ho condotto anche un trattore - ha scherzato l'ex parlamentare - Sono molto felice, non mi sembra ancora vero. L'ho sperato, ma non l'avrei mai immaginato.". Vladimir Luxuria ha quindi raccontato di aver atteso la, senza dare peso ai rumors degli scorsi giorni: "Non sono scaramantica, ma ho aspettato l'ok definitivo. Ho fatto due provini e non potevo dirlo fin quando non c'è stato l'ok definitivo, che è arrivato ieri. Sono molto contenta". "La conosco da una vita e la amo molto - ha aggiunto con orgoglio- Lei porterà in questa avventura molta intelligenza, molta ironia e molta umanità, che è tanta roba".

