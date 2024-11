Strage di Altavilla, gli audio di Sabrina Fina sul piccolo Emanuel: "È un bimbo iperattivo"

A Pomeriggio Cinque vanno in onda i messaggi vocali inediti di Sabrina Fina, indagata per la strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Insieme a Massimo Carandente e Giovanni Barreca, la donna avrebbe ucciso Antonella Salamone, Emanuel e Kevin, moglie e figli di Giovanni, con lo scopo di liberarli da presunte presenze demoniache.

Gli audio mandati in onda nel corso della trasmissione condotta da Myrta Merlino sono stati registrati proprio nella casa dove si sono compiuti gli omicidi, quando tutto stava per avere inizio il 3 febbraio scorso. Nei vocali si sente Sabrina Fina parlare del piccolo Emanuel - 5 anni, ucciso nella strage insieme al fratello Kevin, 15 anni, e alla mamma Antonella - e chiedere a un altro componente della presunta setta come calmare il bimbo con dei tranquillanti.

"Io sono a casa dei fratelli qui ad Altavilla Milicia - dice Sabrina Fina negli audio - c'hanno un piccoletto di 5 anni che per dormire prende il ******* gocce, che è un integratore alimentale a base di melatonina per favorire l'addormentamento, perché è un bimbo che dire iperattivo è dire poco, ma super, super, super, di quelli super e in più è un pochetto nervosetto. Ora con la sorella e con Massimo stavamo pensando al ******essendo che regola il tono dell'umore e in più allevia il tempo per prendere sonno e cose varie. Avevamo pensato anche allo ****** e alla ****** insieme al *****. Che consigli mi dai?".

Lo scorso febbraio, a Pomeriggio Cinque, aveva parlato il padre di Antonella Salamone: “Ho visto mia figlia in videochiamata la domenica prima e c’erano delle persone davanti a lei che non la facevano muovere facilmente. Mi disse: Ti lascio perché ho ospiti in casa, ma non sapevo chi fossero”.

