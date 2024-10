Il presunto santone del Salento si scaglia contro l'inviata di Pomeriggio Cinque

Nel corso della puntata di giovedì 10 ottobre a Pomeriggio Cinque si torna a parlare del caso del presunto santone di Miggiano - comune del Salento in provincia di Lecce - che molti pensano potrebbe essere a capo di una setta. Kadir, questo il nome dell'uomo, ha alzato i toni nei confronti dei giornalisti presenti a Miggiano per seguire il caso. Mentre lo stavano intervistando, ha sfogato la sua rabbia sui presenti, scagliandosi anche contro l'inviata di Pomeriggio Cinque, Francesca Pizzolante.

"Ci sentite o siete duri di orecchie? Voi state giocando col fuoco, ve lo dico io - dice il cosiddetto santone del Salento nel servizio mandato in onda dalla trasmissione condotta da Myrta Merlino - Mi avete tolto tutto divorato, lacerato. Non tentate la bontà, la misericordia, la pietà, non tentate queste cose perché perdo la pazienza".

Una prima intervista al presunto santone era andata in onda a Pomeriggio Cinque durante la puntata del 7 ottobre. "Io sono il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio. Sono il figlio dell'uomo Giacobbe - aveva dichiarato Kadir - Una voce mi ha parlato e mi ha chiamato, una voce che solo io udivo. Una voce possente mi ha condotto a tutto questo e io ho iniziato a vedere tutto".

