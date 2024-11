Santo Romano, parla la mamma del ragazzo ucciso: "Voleva solo difendere i compagni"

A Pomeriggio Cinque parla Mena, la mamma di Santo Romano, il ragazzo di 19 anni ucciso a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, la notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre, per aver fatto da pacere in una discussione iniziata per futili motivi. Accusato dell'omicidio del ragazzo è un 17enne, che avrebbe fatto partire dei colpi di pistola dopo che un amico della compagnia di amici di Santo gli avrebbe per sbaglio calpestato il piede e sporcato una scarpa.

"Avevo sempre paura - dice mamma Mena intervistata da Myrta Merlino - perché io ho due figli, io sono una di quelle mamme che li guarda i suoi figli. Con tutto quello che si sente in tv, per le strade, io ero quella che diceva ai miei figli 'qualsiasi cosa accada, voi girate le spalle e andate via, non vale la pena rischiare la vita'. Santo voleva solo difendere i compagni, che tra l'altro si erano anche scusati con questo ragazzino, lui invece ha dovuto massacrare".

La donna aggiunge: "Adesso non facciamo passare messaggi di infermità mentale, che non è capace di intendere e di volere. Questi messaggi adesso in tv non possono passare perché le persone sono consapevoli di quello che fanno, lo fanno con consapevolezza e quindi con la consapevolezza devono prendersi le loro conseguenze, di pagare fino alla fine dei loro giorni quello che hanno fatto."

