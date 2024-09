Morte Ilaria Mirabelli, il fidanzato: "Sono innocente"

A Pomeriggio Cinque parla Mario Molinari, 44 anni, indagato per omicidio stradale in relazione all’incidente che ha causato la morte della sua compagna, Ilaria Mirabelli, 38enne di Cosenza, sulla statale 108 bis nei pressi di Lorica, in Sila. L'uomo si difende in un’intervista a Pomeriggio Cinque: "Sono completamente innocente", afferma Molinari. "Non riesco neanche a vivere questo momento di sconforto perché mi stanno accusando di cose...".

Molinari ribadisce più volte di non avere alcuna responsabilità nella morte di Ilaria e sottolinea: "Non sono riuscito neanche a vivere il ricordo di Ilaria, perché mi sento sulla difensiva. Questo è il mio rammarico". Quando gli viene chiesto se avessero litigato quel giorno, risponde: "Assolutamente no. Ho dei riscontri, io ho riscontri di tantissime cose".

Un amico di famiglia, intervistato sempre a Pomeriggio Cinque, esprime una visione diversa, affermando che c’erano tensioni nella relazione tra Mario e Ilaria: "Ogni tanto discutevano abbastanza animatamente, non andavano d'amore e d'accordo". L'uomo prosegue spiegando che Ilaria aveva conosciuto Mario attraverso il loro comune interesse per il calcio: "Si sono conosciuti da tifosi del Cosenza".

L'uomo solleva anche dubbi riguardo le dinamiche dell’incidente: "L’incidente è stato strano, anche guardando la macchina, mi sembra abbastanza strano".

