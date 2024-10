Miggiano, l'adepta del presunto santone: "Nuda in strada come prova di fede"

In diretta a Pomeriggio Cinque parlano Kadir, chiamato il santone di Miggiano, e la sua adepta vista nuda in giro per il paese

A Pomeriggio Cinque si torna a parlare del caso della presunta setta di Miggiano - comune del Salento in provincia di Lecce - che sarebbe capeggiata da Kadir, considerato il "santone" della congrega. Nel corso della puntata di martedì 8 ottobre Myrta Merlino ha intervistato in diretta l'uomo e due suoi adepti, tra cui Marica, la ragazza vista aggirarsi nuda per il paese.

"Io le ho solo detto che se Dio dovesse mettere alla prova la fede di una persona può provarci in qualsiasi modo", risponde il presunto santone a chi lo accusa di aver plagiato la ragazza.

"Sì, mi è stato chiesto - aggiunge Marica rivolgendosi alla conduttrice del programma - Questa è stata una prova di fede a Dio, non a Kadir. Dio attraverso Kadir mi ha detto di andare in giro nuda in paese".

Una prima intervista al presunto santone è andata in onda a Pomeriggio Cinque durante la puntata del 7 ottobre. "Io sono il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio. Sono il figlio dell'uomo Giacobbe - aveva dichiarato Kadir, uomo con un passato da muratore e una breve esperienza nelle forze armate - Una voce mi ha parlato e mi ha chiamato, una voce che solo io udivo. Una voce possente mi ha condotto a tutto questo e io ho iniziato a vedere tutto".

