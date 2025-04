Non accettano scuse i genitori di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Mark Antony Samson al culmine di una lite. "Ilaria era meravigliosa, la mia vita. Mi hanno tolto il cuore", esordisce Gezime Sula, madre della vittima, nell'intervista mostrata a Pomeriggio Cinque durante la puntata di venerdì 11 aprile. Parole alle quali fa eco il padre di Ilaria, Flamur Sula, che ricostruendo le ultime conversazioni con Mark Samson lo definisce "un delinquente": "Mi ha detto: Io la amo; non le toccherei neanche un capello. Io gli ho detto: Sono contento che tu non c'entri niente con questa storia di Ilaria". Mentre di fronte alla lettera di scuse che l'indagato 23enne vorrebbe inviare alla famiglia di Ilaria, il padre commenta: "Ha perso solo tempo a scriverla. Io non accetto scuse, non esistono".

"Quando stavano insieme mi sembrava un ragazzo tranquillo - Ha quindi aggiunto il fratello di Ilaria, Leon - Chiedevo sempre a Ilaria come si sentisse con lui e mi diceva che stava bene". Il ragazzo ha poi confermato di essersi sentito con Mark Samson nei giorni in cui la ragazza era scomparsa: "Mi ha detto che non sapeva nulla, che non si sentivano da circa una settimana". In quegli stessi giorni, la famiglia racconta di aver ricevuto un messaggio dal telefono di Ilaria, ma di aver capito che era lei: "Mia figlia una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta", afferma Flamur Sula. Quest'ultimo si sofferma anche sulla possibilità che siano implicati dei parenti di Mark Antony Samson: "Se hanno fatto una cosa del genere a mia figlia, che parlino. Perché prima o poi la verità esce fuori, sempre".

