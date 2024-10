Giulia Cecchettin, lo zio commenta il video dell'aggressione di Filippo Turetta

Pomeriggio Cinque mostra le ultime immagini di Giulia Cecchettin in vita, mentre starebbe tentando di fuggire dall’auto di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio della giovane studentessa, avvenuto l’11 novembre 2023. Le telecamere di una fabbrica avrebbero registrato l’aggressione, con Filippo che l'avrebbe inseguita, raggiunta e bloccata a terra.

Lo zio di Giulia Cecchettin, Andrea Cecchettin, commenta in diretta il processo a Filippo Turetta. Uno dei punti interrogativi sollevati durante il processo riguarda il lungo tempo impiegato da Turetta per percorrere il tragitto tra Vigonovo e Fossò, nonostante sarebbero necessari solo dieci minuti: “Gli hanno chiesto che cosa lui avesse fatto in quel tempo. Non ha risposto. Io ho immaginato che anche durante il tragitto si sia fermato per aggredirla ulteriormente”. “Quando è stato interrogato dagli avvocati della famiglia, io ho preferito uscire perché mi feriva ascoltare cosa un ragazzo, che dice di amare, ha fatto alla sua amica. Non ex, ma amica”, aggiunge.

A Pomeriggio Cinque parla lo zio di Giulia Cecchettin

Lo zio della vittima commenta anche l’atteggiamento dell’imputato durante l’interrogatorio: avrebbe osservato una discrepanza tra l’atteggiamento esitante di Turetta sotto le domande della famiglia Cecchettin e quello più composto durante l'interrogatorio da parte del suo avvocato. Andrea Cecchettin avrebbe interpretato questa differenza come una forma di “preparazione” e una mancanza di sincerità, sottolineando come Turetta, di fronte alle proprie domande, si sarebbe mostrato "titubante e lacrimoso", mentre sarebbe apparso “lineare e comprensibile” con il suo legale.

Nel programma viene trasmesso anche l’audio della chiamata al 112 effettuata da un testimone, che avrebbe assistito alla scena dal balcone di casa. Nella registrazione, il testimone riferisce: “Dal balcone di casa mia ho appena assistito a una scena di un ragazzo che picchiava una ragazza, però se ne stanno andando in questo momento.”

Andrea Cecchettin commenta: “Penso che questo ragazzo, che non ho mai conosciuto, abbia dimostrato comunque un gran senso civico e per questo deve essere anche ringraziato anche se non è sceso per paura”, dichiara.

