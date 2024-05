Giulia Cecchettin, il padre: "Cerco di emulare il suo atteggiamento verso la vita"

Gino Cecchettin condivide il dolore per la perdita di sua figlia Giulia, vittima di femminicidio, e illustra i progetti della Fondazione Giulia per contrastare la violenza di genere

"Sono stati i giorni più difficili da quell’11 novembre. Sapevo che sarebbe stato un compleanno triste, ma mi sono sentito veramente male e mi è mancata tantissimo". Ospite a Pomeriggio Cinque, Gino Cecchettin racconta il primo compleanno della figlia Giulia Cecchettin dopo che è stata vittima di femminicidio.

Cecchettin ricorda con amore la figlia: "Cerco di emulare l’atteggiamento di Giulia verso la vita, sempre positivo e sempre orientato ad aggiungere valore, mai a criticare. Giulia contribuiva sempre in modo positivo e cercava sempre di portare bellezza alle situazioni".

Gino Cecchettin ospite a Pomeriggio Cinque

Gino Cecchettin spiega come non si sarebbe mai potuto immaginare che il femminicidio avrebbe potuto colpire la sua famiglia: "Invece una domenica mattina ti ritrovi in mezzo ad un incubo e ti chiedi: perché è successo a me? Quello che è successo a me, vorrei metterlo a disposizione degli altri. È un problema che esiste perché ci sono centinaia di vittime ogni anno. Ora che ho compreso l’entità del problema, mi sto impegnando affinché non ci sia un altro padre che pianga un’altra Giulia".

Riguardo a Elena Cecchettin, la sorella che è riuscita a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica, il padre afferma: "Elena è come la conoscete. Fin dall'età di due anni, aveva una capacità di ragionamento solida e ben ponderata. Lei stessa ha analizzato la questione dell’omicidio della sorella con una freddezza e una razionalità che non è normale, ma è parte delle sue capacità. Io l'ho ascoltata e sostenuta".

Nei progetti di Giulio Cecchettin c'è la Fondazione per combattere il femminicidio: "Abbiamo creato un comitato per la Fondazione Giulia, che si propone di fornire formazione nelle scuole attraverso team di professionisti e di sostenere associazioni già attive sul territorio contro la violenza di genere. Stiamo procedendo con la costituzione che avverrà in autunno". TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE