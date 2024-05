Fedez: "Sono finalmente vivo"

Fedez viene nuovamente intervistato da Michel Dessì. L'inviato di Pomeriggio Cinque ha incontrato il rapper presso il centro interculturale MaTeMù di Roma. "Sono esperienze bellissime e soprattutto in un momento in cui, secondo me, i giovani hanno pochi luoghi dove confrontarsi di persona, posti come MaTeMù sono di inestimabile valore e dovrebbero essere diffusi in tutto il territorio italiano", spiega.

Fedez dichiara inoltre di sentirsi ora "finalmente vivo": "Lo dico letteralmente perché sei mesi fa stavo morendo. Quindi, letteralmente, sono vivo di nuovo. Non solo per questo, ma anche per una serie di altre ragioni".

Fedez intervistato a Pomeriggio Cinque dal MaTeMù

Il rapper è anche coinvolto in un nuovo progetto di ristrutturazione di un luogo confiscato alla mafia. Sempre a Pomeriggio Cinque, nella puntata del 7 maggio, ha raccontato: "Perché è importante per me fare beneficenza? Onestamente, perché quando vado a letto, mi sento appagato per il ruolo che ho in questo mondo e per molte altre cose. Anche per sentirmi dire 'bravo'? Sì. Essendo stato un malato oncologico, comprendo quanto questo possa influenzare le famiglie"