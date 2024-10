Chiara Ferragni, parla l'avvocato: "Ha sempre rispettato la legge"

A Pomeriggio Cinque, la risposta dei legali dell'influencer dopo la chiusura delle indagini preliminari per truffa aggravata

A Pomeriggio Cinque si affronta il caso Chiara Ferragni nel giorno in cui la Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per truffa aggravata.

L'inchiesta prende in considerazione i casi di presunta pubblicità ingannevole per la vendita dei pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi.

A Pomeriggio Cinque, i legali di Chiara Ferragni dichiarano: "Organizzeremo una difesa che consisterà in un confronto con la Procura della Repubblica per dimostrare che Chiara Ferragni non ha commesso nessun reato. Speriamo davvero che questo possa comportare un’archiviazione. Io l’ho definita una ragazza che ha sempre rispettato la legge".

"Le persone sapevano il contesto in cui compravano il pandoro. Lei è tranquilla come tutte le persone che sanno di non aver fatto niente di male", concludono gli avvocati dell'imprenditrice digitale.

