Caso Liliana Resinovich, parla il fratello: "Sebastiano è il mandante"

La morte di Liliana Resinovich è ancora un mistero, ma Sergio e Silvia, il fratello e la cugina della donna, sono sicuri della colpevolezza del marito di Liliana, Sebastiano.

"Ho provato a parlare con Sebastiano i primi giorni dopo la scomparsa, senza successo - spiega Sergio, ospite insieme a Silvia nella puntata di martedì 16 gennaio di Pomeriggio Cinque - Dopo quattro giorni mi ha dato appuntamento, ma solo per dirmi che non riusciva a mantenersi economicamente senza Liliana".

Silvia, la cugina di Liliana Resinovich, aggiunge un particolare misterioso: "Nei tabulati telefonici di Sebastiano ci sono due telefonate dalla Sicilia, proprio la notte della scomparsa, ma anche un'altra telefonata il 4 gennaio, il giorno del ritrovamento". Sergio non ha dubbi: "Secondo me le telefonate sono di chi ha compiuto il fatto. Credo che Sebastiano non abbia fatto materialmente nulla, ma sia il mandante".

