La conduttrice di Pomeriggio Cinque risponde alle accuse al giornalismo del marito di Chiara Ferragni: "È una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata"

Dopo la sanzione dell'Antitrust per il caso del pandoro, legato a un'azione benefica prodotta da Balocco e sponsorizzata da Chiara Ferragni, la digital influencer è ora sotto indagine a Milano per truffa aggravata.

L'imprenditrice digitale è da settimane al centro dell'attenzione mediatica: "Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente. Guardali! Le priorità dell'informazione italiana!", ha commentato Fedez, marito di Chiara Ferragni, in una storia dal suo profilo Instagram.

Myrta Merlino difende a Pomeriggio Cinque il giornalismo italiano rispondendo al cantante: "Qual è il problema? Lo voglio dire a Fedez, con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo, i mass media sono nella buona e nella cattiva sorte. Quindi oggi sì, devo dirti la verità, è una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata, una grande notizia perché Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget, visto che parliamo di un impero da 40 milioni di euro".

