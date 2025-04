Durante la puntata in onda martedì 8 aprile, Pomeriggio Cinque prova a fare luce sulla morte di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal settimo piano della palazzina dove abitava, a Piacenza, lo scorso 25 ottobre. "Eravamo affacciati dalla ringhiera e le ho detto di ammirare il panorama. Lei scherzando mi ha risposto che sembrava New York. Poi si è sporta ancora di più e ha perso l'equilibrio, l'ho vista sbilanciarsi in avanti e cadere", era stata la versione fornita agli inquirenti da parte dell'ex fidanzato 15enne, fermato pochi giorni dopo la tragedia con l'accusa di omicidio volontario.

Come ricostruito dalla trasmissione condotta da Myrta Merlino, il racconto del giovane, che in quel momento si trovava con Aurora, sarebbe stato smentito dalla versione di due testimoni oculari, i quali sostengono che la ragazza sarebbe stata spinta e che sarebbe poi stata colpita sulle mani per eludere il suo tentativo di aggrapparsi alla ringhiera. Per provare a ricostruire cosa sia accaduto prima della caduta, la trasmissione di Canale 5 mostra in esclusiva le immagini girate da una telecamera interna del palazzo. Nel filmato si vede Aurora uscire dall'ascensore al piano terra e trovare l'ex fidanzato ad attenderla. I due risalgono e circa un'ora più tardi il 15enne viene intercettato dalla stessa telecamera mentre corre fuori dall'edificio.

