Neonato abbandonato a Cinisello Balsamo, il soccorritore: "Era violaceo, sarebbe potuto morire"

La puntata di Dentro la notizia di martedì 13 ottobre apre con il caso del neonato abbandonato a Cinisello Balsamo (Milano) poco dopo essere nato. Dopo un iniziale principio di ipotermia, ora le condizioni del piccolo sono stabili. Per lui è stato scelto il nome di Leone: un omaggio alla sua forza nell'aggrapparsi alla vita e un omaggio al Papa che sta affrontando una delicata operazione.

Ai microfoni della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi parla l'uomo che ha soccorso il neonato e che ha aperto il sacchetto della spesa dove era stato riposto. "Il bambino lo abbiamo trovato sotto una pianta nascosta - dice l'uomo, che è anche un volontario - Era bagnato e sporco ancora di sangue, con il cordone ombelicale. Un bambino bellissimo, con tanti capelli".