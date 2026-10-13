Neonato abbandonato a Cinisello Balsamo, il soccorritore: "Era violaceo, sarebbe potuto morire"

La puntata di Dentro la notizia di martedì 13 ottobre apre con il caso del neonato abbandonato a Cinisello Balsamo (Milano) poco dopo essere nato. Dopo un iniziale principio di ipotermia, ora le condizioni del piccolo sono stabili. Per lui è stato scelto il nome di Leone: un omaggio alla sua forza nell'aggrapparsi alla vita e un omaggio al Papa che sta affrontando una delicata operazione.
Ai microfoni della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi parla l'uomo che ha soccorso il neonato e che ha aperto il sacchetto della spesa dove era stato riposto. "Il bambino lo abbiamo trovato sotto una pianta nascosta - dice l'uomo, che è anche un volontario - Era bagnato e sporco ancora di sangue, con il cordone ombelicale. Un bambino bellissimo, con tanti capelli".
Il piccolo Leone quando è stato trovato aveva smesso di piangere racconta il volontario: "Per poterlo fare mugugnare nuovamente hanno dovuto muovergli un po' la schiena, come hanno suggerito gli operatori del 112. Il bambino era violaceo purtroppo, era nel momento in cui sarebbe potuta arrivare la morte. Poi è arrivata la croce rossa, il dottore, per fortuna sono stati velocissimi. Il bambino era completamente nudo, per quello era diventato violaceo, il passaggio successivo sarebbe stato catastrofico".