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My Sweet Lie
SERIE TV09 novembre 2026

My Sweet Lie, le trame della settimana dal 16 al 20 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity
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Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 novembre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie: le trame dal 16 al 20 novembre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Suna annulla le nozze con Nejat dopo che l’uomo non le ha detto che Berrin è sua madre.

Hayri e Saniye organizzano un piano per tentare di far riavvicinare Suna e Nejat.

Nel frattempo, Suna sente la mancanza di Nejat e inizia ad avere delle visioni.

Aylin ricatta Suna, la quale è obbligata a respingere Kayra che si lega sempre di più ad Aylin, arrivando a chiamarla mamma.

Infine, Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati e decide di affrontare l’uomo.

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