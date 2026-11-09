Suna annulla le nozze con Nejat dopo che l’uomo non le ha detto che Berrin è sua madre.

Hayri e Saniye organizzano un piano per tentare di far riavvicinare Suna e Nejat.

Nel frattempo, Suna sente la mancanza di Nejat e inizia ad avere delle visioni.

Aylin ricatta Suna, la quale è obbligata a respingere Kayra che si lega sempre di più ad Aylin, arrivando a chiamarla mamma.

Infine, Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati e decide di affrontare l’uomo.

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