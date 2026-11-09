Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 novembre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Suna annulla le nozze con Nejat dopo che l’uomo non le ha detto che Berrin è sua madre.
Hayri e Saniye organizzano un piano per tentare di far riavvicinare Suna e Nejat.
Nel frattempo, Suna sente la mancanza di Nejat e inizia ad avere delle visioni.
Aylin ricatta Suna, la quale è obbligata a respingere Kayra che si lega sempre di più ad Aylin, arrivando a chiamarla mamma.
Infine, Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati e decide di affrontare l’uomo.