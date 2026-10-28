My Sweet Lie, la puntata del 29 ottobre in streaming

La puntata integrale di giovedì 29 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Suna e Nejat ufficializzano il loro fidanzamento e Berrin si fa portavoce di Nejat chiedendo a Sevket la mano di Suna.
Tutto sembra procedere per il meglio, ma sarà davvero così?
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.