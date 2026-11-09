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My Sweet Lie
SERIE TV10 novembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 10 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da martedì 10 novembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di martedì 10 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie, la trama del 10 novembre

Asli Bekiroglu (Suna) e Lavinya Unluler (Kayra) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) e Lavinya Unluler (Kayra) in una scena di My Sweet Lie

Aylin decide di accontentare Kayra e accompagnarla dal padre per trascorrere insieme a lui l’intera giornata.

Nejat, avvisato della visita a sorpresa, sceglie di restare a casa.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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