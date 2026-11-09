My Sweet Lie, la puntata del 10 novembre in streaming

La puntata integrale di martedì 10 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Aylin decide di accontentare Kayra e accompagnarla dal padre per trascorrere insieme a lui l’intera giornata.
Nejat, avvisato della visita a sorpresa, sceglie di restare a casa.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.