La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata mercoledì 2 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante il lancio di lanterne con tutti i desideri scritti, Nejat trova per terra quella di Suna e ne legge il contenuto segreto.
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