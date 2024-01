Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da lunedì 29 gennaio mentre Zeynep e Sakine scelgono i vestiti per il matrimonio, nella boutique si presenta Nesrin. Sakine, appena la vede, rimane di stucco poiché somiglia incredibilmente a Gulbin, sorella di Zeynep, scomparsa da tanti anni. Nel frattempo, fervono i preparativi per il secondo grande evento di questo periodo, la proposta a sorpresa di Ali Riza a Sultan. Sembra che ne siano tutti al corrente, tranne la diretta interessata. Ma l'avvenimento più importante è il ritorno di Cemile, pronta a gettarsi nuovamente tra le braccia di Nuh, ma quest'ultimo sarà disposto a riaccoglierla? Nella puntata precedente, pubblicato venerdì 26 gennaio Nesrin/Gulbin è in partenza per la Germania e ricorda alcuni dei suoi momenti del passato. Nel frattempo, Zeynep e Baris sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio, mentre Ali Riza ha deciso di fare la proposta a Sultan: vuole farle una sorpresa e chiede l'aiuto di Emine, Nermin e Savas. Sakine, invece, ha qualcosa che la tormenta. My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

