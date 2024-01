Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da venerdì 26 gennaio Nesrin/Gulbin è in partenza per la Germania e ricorda alcuni dei suoi momenti del passato. Nel frattempo, Zeynep e Baris sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio, mentre Ali Riza ha deciso di fare la proposta a Sultan: vuole farle una sorpresa e chiede l'aiuto di Emine, Nermin e Savas. Sakine, invece, ha qualcosa che la tormenta. Nella puntata precedente, pubblicato giovedì 25 gennaio il piano di Tarik, Nesrin e Meltem è stato scoperto dalla polizia che arresta quest'ultima e da' la caccia alla coppia che non è più così unita come all'inizio. Anzi Nesrin/Gulbin comincia a nutrire dei sensi di colpa nei confronti della sua ex famiglia perché scopre che non è stata affatto dimenticata da sua madre Sakin, la quale nel frattempo, è corrosa dai rimorsi e dai sensi di colpa nei confronti della ragazza tanto da temere di essere abbandonata anche da Zeynep appena sposerà Baris. My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

