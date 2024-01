Nella prossima puntata della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da martedì 23 gennaio, Nermin porta il velo da sposa a Zeynep per farleelo provare, suscitando l'ammirazione di Sakine, Sultan e Emine.

Sultan e Ali Riza decidono di affrontare il discorso del loro imminente matrimonio rispettivamente con Emine e con Baris e Savas, ricevendo approvazione e reazioni entusiaste.

Le mamme danno consigli non richiesti su come dovrebbe essere l'abito da sposa di Zeynep. Ali Riza propone di organizzare una proposta ufficiale di matrimonio tradizionale turca, Emine punzecchia Sultan poiché crede inizialmente che sia rivolta a lei. Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 22 gennaio, Baris ascolta di nascosto una conversazione tra Zeynep e Nesrin ed è convinto che la sua futura moglie sia stanca di lui e che non voglia più sposarlo.

My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

