Nell'ultimo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato giovedì 1 febbraio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Gulbin confida a Zeynep di non avere ancora ben chiaro chi sia, dato tutti gli eventi che ha dovuto affrontare da quando aveva 15 anni.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny.

