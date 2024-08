My home my destiny 2, le trame del weekend del 31 agosto e dell'1 settembre

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nel weekend del 31 agosto e dell'1 settembre.

My home my destiny, le trame del weekend del 31 agosto e dell'1 settembre

Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Mujgan si reca alla stazione dei pullman apprestandosi a partire per Erzurum. Viene raggiunta da Cemile e Nuh che vengono a darle l'ultimo saluto. Nel frattempo, Burhan attende in macchina con sguardo rassegnato e cupo; nasconde una pistola. Zeynep sale in moto pronta a partire con Baris e suscita involontariamente la gelosia di Mehdi.

In casa fervono i preparativi per il rito funebre di Mujgan. Cemile, visibilmente traumatizzata, si tiene costantemente occupata per non affrontare il pensiero della morte della sorella, ma crolla quando Nuh la spinge a farlo. Zeynep cerca di stare accanto a Mehdi, preoccupata per le sue reazioni.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda il weekend alle 14.30 su Canale 5 dopo la messa in onda di Beautiful. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

