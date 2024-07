My home my destiny 2, le trame del weekend del 27 e 28 luglio

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nel weekend del 27 e 28 luglio.

My home my destiny, le trame del weekend del 27 e 28 luglio

Mehdi riaccompagna a casa Nazli, mentre Zeynep si concede una serata tra donne con Emine al compleanno di Seyhan. Durante la festa, un gruppo di uomini offre alle ragazze da bere e uno di loro si mostra attratto da Zeynep, ma lei rifiuta le avances poiché è ancora innamorata di Mehdi, nonostante il divorzio. Zeynep è sopraffatta dalle parole di Mehdi, che le dice di essere stata lei a volere il divorzio. La accusa di aver portato via di casa Kibrit e Cemile, e quest'ultima è colpevole di avergli nascosto la sua relazione con Nuh.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda il weekend alle 14.30 su Canale 5 dopo la messa in onda di Beautiful. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

