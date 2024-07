My home my destiny 2, le trame del weekend del 20 e 21 luglio

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nel weekend del 20 e 21 luglio.

My home my destiny, le trame del weekend del 20 e 21 luglio

Baris accetta l'incarico di Nermin. Durante una delle loro uscite clandestine, Nuh chiede a Cemile di sposarlo. Intanto, Zeynep, Sultan, Emine, Sakine e Nermin traslocano, finalmente, nella nuova casa. Le donne della famiglia sono riunite a tavola e progettano di aprire un'attività di catering. Durante la conversazione Zeynep scopre che Mehdi ha messo in vendita la sua officina e, turbata, si ritira in camera sua.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda il weekend alle 14.30 su Canale 5 dopo la messa in onda di Beautiful. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

