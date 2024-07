My home my destiny 2, le trame del weekend del 10 e 11 agosto

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nel weekend del 10 e 11 agosto.

My home my destiny, le trame del weekend del 10 e 11 agosto

Mehdi cerca in tutti i modi di convincere Zeynep a tornare, rubandole persino un bacio al matrimonio di Nuh e Cemile, ma soltanto Sakine sembra contenta di questa sua iniziativa. Nel frattempo, Nuh e Cemile, dopo essersi sposati, sembrano un po' impacciati nell'intraprendere la vita coniugale, soprattutto Cemile sembra molto frenata. Mujgan si sente sola a casa, da quando ognuno ha preso la sua strada, ma riceve una visita inaspettata, non molto gradita a Mehdi. Dopo quanto è successo al matrimonio di Cemile, Mehdi è ancora più convinto che con Zeynep non sia tutto finito. Le invia un messaggio proponendole di vedersi, ma lei rifiuta.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda il weekend alle 14.30 su Canale 5 dopo la messa in onda di Beautiful. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE