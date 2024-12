My home my destiny 2, le trame della settimana dal 9 al 13 dicembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 9 al 13 dicembre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 9 al 13 dicembre

Ali Riza intuisce che sultan sta tentando di nascondergli la verità e, durante una discussione, accusa un malore improvviso. Nel frattempo, il confronto tra Ozlem ed Emine culmina in una scenata, mentre Mehdi informa Cemile dell'accaduto.

Zeynep, confusa dai suoi sentimenti, si trova tra due fuochi: da una parte, Baris cerca di avvicinarsi sempre di più, incoraggiato dallo zio Ali Riza a portare la relazione a un nuovo livello; dall’altra, Ozlem la mette sotto pressione, esortandola a non coinvolgere Baris se non è sicura del proprio amore. Zeynep, incapace di rispondere, si confida con Emine, ammettendo di avere dubbi profondi sul suo cuore e sulla sua capacità di riconoscere il vero amore.

Nel frattempo, Benal, decisa a lasciare tutto e scappare con Mujgan, vede i suoi piani minacciati da Cemile, che informa Mehdi delle sue intenzioni. La relazione tra Nuh e Mehdi si incrina ulteriormente, con un confronto diretto che non lascia spazio a compromessi. Tornato a casa, Nuh trova Cemile intenzionata a parlargli dei problemi del fratello, ma lui si rifiuta di ascoltarla.

Baris, preoccupato per l’assenza di Zeynep, si mette in contatto con Nermin e le comunica che l’uomo responsabile della sparatoria è stato arrestato.

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

