My home my destiny 2, le trame della settimana dal 7 all'11 ottobre

Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 7 all'11 ottobre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 7 all'11 ottobre

Mehdi, dopo aver accettato il consiglio di Cengiz, cerca di procurarsi denaro per corrompere alcuni detenuti vicini a Veysi, sperando così di ottenere protezione e informazioni all'interno del carcere.

Nel frattempo, Zeynep e Nuh si recano in ospedale con l'intento di convincere Bekir a testimoniare contro Veysi.

Ozlem si presenta a casa di Baris e Savas, e lo zio Ali Riza le chiede di conoscere Zeynep, poiché percepisce che Baris ha sviluppato un interesse verso di lei.

Nuh scopre che la figlia di Bekir ha bisogno di un costoso intervento chirurgico, e per questo motivo Bekir potrebbe aver accettato di incastrare Mehdi in cambio della promessa di Veysi di coprire le spese dell'operazione.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

Da settembre, la seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

