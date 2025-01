My home my destiny 2, le trame della settimana dal 3 al 7 febbraio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 3 al 7 gennaio.

My home my destiny, la trama della settimana dal 3 al 7 febbraio

Gülcan Arslan (Gülbin) e Engin Öztürk (Baris) in una scena di My home my destiny 2

Zeynep, determinata a proseguire con la sua vita, decide di sposare Baris e gli propone di accelerare i preparativi. Inizialmente, Baris è felice, ma le cose prendono una piega drammatica quando, ascoltando per caso una parte di una conversazione tra Zeynep e Nesrin, Baris interpreta male le parole di Zeynep, credendo che lei sia ancora turbata dal suo passato e non voglia davvero sposarlo.

Nel frattempo, Ali Riza e Sultan, con maggiore chiarezza e sincerità, dichiarano il loro amore l'uno per l'altra e iniziano a riflettere su come comunicare la notizia alle rispettive famiglie.

Baris ricorda la sua infanzia difficile, caratterizzata dalla negligenza della madre, che si occupava principalmente del fratello malato, e dall'assenza emotiva del padre.

Mentre Baris lotta con i suoi sentimenti, Zeynep inizia a preoccuparsi per il suo comportamento strano e per il fatto che non risponde alle sue chiamate.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

