My home my destiny 2, le trame della settimana dal 28 ottobre all'1 novembre

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 28 ottobre all'1 novembre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 28 ottobre all'1 novembre

Sultan ed Emine portano Zeynep a cena fuori per farla distrarre dai suoi problemi e la ragazza si aprirà con loro, incoraggiata da qualche bicchiere di vino.

Nello stesso momento anche Ali Riza porta i suoi nipoti in un locale per passare una serata in spensieratezza. Quando le ragazze stanno per tornare a casa, Savas chiama Zeynep al suo cellulare, ma le risponde Sultan e quando apprende che Ali Riza è fuori a divertirsi, decide di andare nel locale dove sono i ragazzi.

Zeynep e Baris si chiariscono facendo pace e la serata finisce tra balli e risate per tutti. Mehdi è ancora in carcere mentre intorno a lui, Zeynep e gli altri stanno facendo di tutto per tirarlo fuori di prigione.

Nonostante l'impegno profuso, Mehdi non vuole in nessun modo che l'aiuto arrivi dal capo della sua ex moglie, Baris.

Nel frattempo l'arrivo di Ozlem ha creato una situazione di tensione all'interno della casa, tale da far infuriare Ali Riza.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

Da settembre, la seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

