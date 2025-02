My home my destiny 2, le trame della settimana dal 24 al 28 febbraio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 24 al 28 febbraio.

My home my destiny, la trama della settimana dal 24 al 28 febbraio

Zuhal Gencer (Sakine) e Demet Özdemir (Zeynep) in una scena di My home my destiny 2

Nesrin, conosciuta anche come Gulbin, è pronta a partire per la Germania e ripensa ai momenti più importanti del suo passato. Intanto, Zeynep e Baris sono impegnati nei preparativi del matrimonio, mentre Ali Riza pianifica una proposta a sorpresa per Sultan con l’aiuto di Emine, Nermin e Savas.

Sakine è tormentata da un evento del passato che coinvolge Nesrin/Gulbin e decide di rivelare tutto a Zeynep. Nel frattempo, mentre madre e figlia scelgono l’abito da sposa, incontrano Nesrin, il cui volto lascia Sakine senza parole per la sua incredibile somiglianza con Gulbin, la sorella di Zeynep scomparsa anni fa.

Ali Riza si prepara a chiedere a Sultan di sposarlo e tutti sono a conoscenza della sorpresa, tranne la diretta interessata. Mentre i preparativi proseguono, l’attenzione si sposta su un altro evento importante: il ritorno di Cemile.Cemile è determinata a riconquistare Nuh, ma lui sarà pronto a perdonarla? Intanto, dietro tutte queste vicende sembra esserci la stessa misteriosa persona, molto vicina alla famiglia allargata di Zeynep e Baris.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

