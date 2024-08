My home my destiny 2, le trame della settimana dal 2 al 6 settembre

Un piccolo riassunto di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 2 al 6 settembre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 2 al 6 settembre

Demet Özdemir (Zeynep) e Engin Öztürk (Barış) in una scena di My home my destiny 2

Dopo la morte di Mujgan, Mehdi è devastato e la sua unica ragione di vita diventa Zeynep. Decide di trasferirsi vicino a casa sua, ma Zeynep reagisce male, accusandolo di non averle detto nulla prima di prendere questa decisione. Anche Nuh e Cemile sono tenuti all'oscuro.

Nermin teme che Zeynep sia in pericolo continuando a frequentare Mehdi e, con l'aiuto di Baris, scoprono dai video di sicurezza che è stato Mehdi a distruggere l'auto di Zeynep. Zeynep denuncia Mehdi e ottiene un ordine restrittivo.

Quando la polizia va a notificare la denuncia a Mehdi, lui scappa e cerca Zeynep al lavoro e poi a casa di Sultan e Nermin, ma viene respinto. Intanto, Baris porta Zeynep in un luogo sicuro.

Durante un pranzo interrotto da una chiamata, Zeynep scopre una parte del passato di Baris e conosce suo fratello malato, Savas. In seguito, riesce a convincere Savas a partecipare a una cena di famiglia, sorprendendo positivamente Baris.

Benal, incinta di Mehdi, comunica a Cemile di avere problemi con la gravidanza. Cemile la invita a rimanere da lei per essere curata.

Nermin mostra a Sakine il video che dimostra che Mehdi ha distrutto l'auto di Zeynep, spingendola a cercare Mehdi per affrontarlo. Dopo una discussione, Sakine e Nermin decidono di fare fronte comune per il bene di Zeynep.

Cemile e Nuh cercano di convincere Mehdi a consegnarsi alla polizia, ma lui rifiuta, determinato a parlare con Zeynep prima di arrendersi.

Nonostante le misure di sicurezza di Baris, Mehdi riesce a intrufolarsi in casa sua e rapire Zeynep. Baris collabora con la polizia per trovarla, mentre Savas pubblica un appello sui social. Sakine è disperata e si sfoga con Baris, mentre Cemile, pur scossa, continua a credere nella buona fede di Mehdi.

Baris e Savas iniziano a intuire dove Mehdi potrebbe aver portato Zeynep. Alla centrale di polizia, Baris scopre che Benal è incinta di Mehdi.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

Da settembre, la seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 dopo la messa in onda di Endless Love. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

