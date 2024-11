My home my destiny 2, le trame della settimana dal 2 al 6 dicembre

L'attrice Incinur Sevimli, che interpreta Benal, in una scena di My Home My Destiny 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante gli episodi My home my destiny 2 in onda per la prima volta nel day-time di Canale 5 nella settimana che va dal 2 al 6 dicembre.

My home my destiny, le trame della settimana dal 2 al 6 dicembre

Zeynep decide di andare a parlare con Mehdi nel luogo dove lui ora lavora, notando nell'uomo dei cambiamenti. I dubbi della donna diventano realtà quando alcuni scagnozzi si presentano a casa sua dove avviene una sparatoria. Mehdi viene ferito e Zeynep gli chiede di fermarsi a dormire nella casa in cui vive. L'uomo accetta l'invito, ma si sente profondamente a disagio a stare sotto lo stesso tetto con Zeynep, per la quale continua a provare dei forti sentimenti. Nel frattempo, Benal e Cemile sono a casa e aspettano con ansia il ritorno di Mehdi, che si ripresenterà soltanto la mattina dopo colazione.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

