My home my destiny 2, le trame della settimana dal 13 al 17 gennaio

My home my destiny, la trama della settimana dal 13 al 17 gennaio

La famiglia di Zeynep, impegnata nella ricerca di un locale per aprire un ristorante, affronta nuovi sviluppi e tensioni. Cemile e Benal si scontrano aspramente, complice la decisione di Benal di accettare un lavoro lontano da Istanbul.

Nel frattempo, Zeynep si trova di fronte a una decisione cruciale: Nermin le propone di dirigere l’azienda tessile di famiglia.

Durante un incontro per discutere i dettagli della collaborazione, Baris arriva con un contratto pronto e mostra apertamente la sua diffidenza verso Tarik e Nesrin.

Sul fronte personale, i problemi tra Nuh e Cemile si intensificano. Determinata, Cemile informa Nuh che intende trasferirsi con Benal e la piccola Mujgan a Duzce, anche a costo di lasciarlo indietro.

My home my destiny, quando va in onda su Canale 5

La seconda stagione di My home my destiny va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

