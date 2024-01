My home my destiny 2, la puntata del 25 gennaio in streaming

Nella nuova puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata giovedì 25 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, il piano di Tarik, Nesrin e Meltem è stato scoperto dalla polizia che arresta quest'ultima e dà la caccia alla coppia che non è più così unita come inizialmente.

Anzi Nesrin/Gulbin comincia a nutrire dei sensi di colpa nei confronti della sua ex famiglia perchè scopre che non è stata affatto dimenticata da sua madre Sakin, la quale nel frattempo, è corrosa dai rimorsi e dai sensi di colpa nei confronti della ragazza tanto da temere di essere abbandonata anche da Zeynep appena sposerà Baris.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

