My home my destiny 2, la puntata del 16 gennaio in streaming

Nella nuova puntata della seconda stagione di My home my destiny pubblicata martedì 16 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Nersin e Tarik discutono del nuovo incarico di Tarik come consulente presso la società di Nermin e Zeynep e Nesrin gli dà qualche consiglio su come entrare nelle grazie del capo. Nuh torna a casa e trova un taxi sul vialetto con Cemile e Benal pronte a partire. L'uomo tenta di trattenere Cemile, ma invano. Le due portano via anche Mujgan. Savas prova ad invitare Emine a cena, ma vengono interrotti dalla telefonata di Nuh, disperato per la partenza di Cemile.

La serie vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi.

