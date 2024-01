My home my destiny 2, la puntata del 12 gennaio in streaming

Nel nuovo episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato venerdì 12 gennaio e disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, mentre la famiglia allargata di Zeynep è alla ricerca di un locale con l'obiettivo di aprire un ristorante, Cemile e Benal hanno un duro confronto, dal momento che quest'ultima sta per accettare un nuovo lavoro lontano da Istanbul.

Ma la sfida più grande è quella che dovrà affrontare Zeynep, poiché Nermin le ha proposto di dirigere l'azienda di famiglia. Zeynep è molto combattuta e chiede aiuto a Nesrin, la quale, oltre a darle dei consigli, decide di presentargli Tarik, suo fratello nonché grande uomo di affari.

Zeynep è colpita dal suo carisma e gli propone di affiancarla in questa sua nuova avventura. Tarik accetterà?

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede come protagonisti gli attori turchi Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, nei ruoli di Zeynep e Mehdi. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE