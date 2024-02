L'ultima puntata della seconda stagione della fiction con Demet Özdemir è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La seconda stagione di My home my destiny, la serie che vede come protagonista l'attrice turca Demet Özdemir, si è conclusa con l'ultima puntata pubblicata su Mediaset Infinity giovedì 1 febbraio.

Nell'ultimo appuntamento, Gulbin confida a Zeynep di avere confusione riguardo alla propria identità a causa degli eventi vissuti da quando è scappata di casa.

Zeynep le propone di unirsi alla Fondazione creata con Nermin per sostenere ragazze che vogliono liberarsi da tradizioni oppressive sul ruolo delle donne. Nel frattempo, Zeynep sposa Baris.

Un mese dopo, durante l'evento per annunciare la Fondazione, Nuh rivela che Cemile è incinta, e Emine propone a Savas di trasferirsi da lei.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di My home my destiny.

