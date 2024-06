Si chiude la stagione di Mattino Cinque, ma le notizie non si interrompono. Da lunedì 1 luglio su Canale 5 al via Morning News, in onda tutte le mattine e condotto da Dario Maltese.

Dario Maltese, dall'Isola dei Famosi a conduttore di Morning News

Il giornalista e opinionista dell'Isola dei Famosi Dario Maltese sarà il conduttore di Morning News, tutte le mattine su Canale 5.

È uno dei volti più riconosciuti del giornalismo italiano e dopo aver affrontato l'avventura nelle vesti di opinionista dell'Isola dei Famosi, è pronto a tornare su Canale 5 tutte le mattine con Morning News.

Nato a Erice, in provincia di Trapani, il 13 febbraio 1977, Dario Maltese cresce a Castellammare del Golfo, dove frequenta il liceo Classico. Trasferitosi a Roma, prosegue gli studi universitari e nel 2000 si laurea in Scienze Politiche. Nello stesso anno inizia a lavorare a Mediaset, inizialmente nelle redazioni online, mentre dal 2006 entra nel mondo del TG5 per occuparsi di Esteri. Attualmente è uno dei principali volti dell'edizione del telegiornale delle ore 20.