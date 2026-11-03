Harry Potter e il calice di fuoco, 3 differenze tra il libro e il film

FILM 03 novembre 2026

Ecco 3 scene presenti nel libro ma tagliate per la trasposizione cinematografica del quarto capitolo della saga

Dopo Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco è il quarto appuntamento della saga ideata da J.K. Rowling.



Rispetto ai tre film precedenti, il quarto capitolo della saga diretto da Mike Newell è forse il primo ad affrontare importanti tagli o modifiche rispetto all’omonimo libro, complice anche un volume maggiore del testo di partenza (oltre 600 pagine per Il calice di fuoco mentre Il prigioniero di Azkaban arriva a 365).



Le trasposizioni cinematografiche da un'opera letteraria sono da sempre un annoso problema. I fan di Harry Potter hanno segnalato nel corso degli anni gravi assenze o mancanze, ma hanno anche lodato le interpretazioni dei personaggi nati dalla penna di J.K.Rowling. Se è vero che ogni opera deve essere giudicata e osservata in piena autonomia, è impossibile per i milioni di fan non essere amareggiati per alcun passaggi presenti nel libro ma assenti nel film. Di seguito, i tre momenti che ci sono mancati di più nel film Harry Potter e il Calice di Fuoco.

1. La sfinge e la terza prova del Torneo Tremaghi

Il Torneo Tremaghi è l’evento intorno al quale ruota tutto il quarto capitolo della saga. Tre prove e tre scuole di magia si affrontano per decretare un solo Campione. Le prove vengono pensate per testare l’ingegno e le capacità magiche di tre studenti (uno per ogni scuola) scelti dal Calice di Fuoco.



Dopo aver superato draghi (prima prova) e le sirene del lago nero (seconda prova), i quattro campioni devono affrontare un labirinto incantato. Nelle pagine scritte dalla Rowling, Harry e gli altri partecipanti devono confrontarsi con una serie di incantesimi lanciati dagli insegnanti all’interno del labirinto. Inoltre, Harry incontra una sfinge che gli pone un indovinello per poter passare tranquillamente senza essere attaccato:



"La mia prima è la terza di passione, e tre ne vuole la sottomissione, la seconda è colei che, amica o amante, del cuore è la compagna costante, la terza è un albero dalla chioma folta, nobile ramo di foresta incolta. Ora unisci le tre e dimmi, o tu, viandante: nero, sei zampe, sporco e ripugnante, veramente baciarlo è cosa grama. Sai ora dirmi come esso si chiama?".