Mediaset per l'educazione affettiva

Mediaset, consapevole del proprio ruolo comunicativo e sociale, si impegna a sensibilizzare il proprio pubblico su un tema sempre più rilevante e urgente per la nostra società: l’educazione affettiva. Un invito a riflettere sull’importanza di imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni in modo consapevole. La campagna crossmediale multisoggetto, in onda su tutti i canali dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 e online su tutte le piattaforme del Gruppo, in radio e sul sito web è stata realizzata in sinergia con lo sviluppo della docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity LAB e disponibile su Mediaset Infinity. Entrambe le iniziative affrontano il tema dell’educazione affettiva, mostrando come tutte le emozioni possano diventare preziose alleate, se ascoltate e gestite con responsabilità e consapevolezza. Da qui il claim della campagna: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”. Mediaset rinnova così il proprio impegno nel promuovere una cultura della consapevolezza e del rispetto reciproco.