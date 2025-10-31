Campagna sulla sensibilizzazione contro le droghe: Approfondimenti

Noi di Mediaset siamo consapevoli dell'importanza della sensibilizzazione contro le droghe, tanto da averne parlato spesso tramite i nostri volti di rete e i programmi in palinsesto. Ecco una raccolta dei momenti dedicati all'argomento.
Le Iene: Luca da "Chi l'ha visto?" A San Patrignano
Roberta Rei incontra Luca che, dopo aver chiesto di entrare a San Patrignano, non è riuscito a rimanere in comunità, per capire cosa lo ha fatto desistere.
Pomeriggio Cinque: Patrizia Mirigliani e la denuncia contro il figlio
"Per salvarlo, l'ho denunciato": il racconto delle difficoltà legate ai problemi di dipendenza del figlio Nicola.
TGCOM 24: Droga, in Italia quattro studenti su 10 la consumano
I dati della relazione annuale del 2024 al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze. Cresce l'uso di smart drug e psicofarmaci senza prescrizione
Striscia la Notizia: Alla scoperta della comunità di San Patrignano e del "SanPanettone"
Paolo Marchi incontra i Maestri Pasticceri Fabio Grassi e Paolo Leone che descrivono il lavoro dei ragazzi della comunità di recupero di San Patrignano.
Studio Aperto: Allarme droghe sintetiche
In occasione della Giornata internazionale contro le droghe, è presentata la relazione annuale sulle tossicodipendenze.
Verissimo: Nadia Bengala e il difficile momento della figlia Diana
Nadia Bengala racconta a Verissimo la drammatica situazione in cui si trova sua figlia Diana, in comunità per superare i problemi legati alla tossicodipendenza.