Attraverso una campagna di comunicazione dedicata, Mediaset si impegna a sensibilizzare su una delle emergenze sanitarie più silenziose ma in crescita: i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA). Come evidenziato dai dati, in Italia sono circa 3,5 milioni le persone che convivono con un disturbo alimentare. Eppure, il fenomeno resta spesso invisibile, nascosto dietro silenzio, stigma e disinformazione. Dal 21 al 27 settembre, la campagna sarà online sui profili social di Mediaset per il futuro, sul sito web e nei circuiti Digital Out Of Home, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per riconoscere tempestivamente i segnali del disturbo e fornire consigli utili per sostenere chi ne soffre. Mediaset, consapevole del proprio ruolo sociale e comunicativo, rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura della consapevolezza e della cura. Riconoscere un disturbo alimentare non è sempre facile, ma riuscirci è il primo passo per poter aiutare davvero. Quando si psi parla di salute, ogni gesto conta: agire sposta l’ago della bilancia.

Fonte: Ospedale Bambino Gesù